-Pescador captura pirarucu no lago de Palmas (1.3298621)\nO pescador Pedro Henrique Lara, de 43 anos, capturou um pirarucu no Lago de Palmas. Após travar uma batalha de quase 20 minutos, o peixe, que segundo ele tinha 1,80 metro, foi devolvido ao lago. A captura e soltura aconteceram na tarde deste domingo (10).\n"Como é um peixe muito grande, ele brigou muito. Ele estava pesando, com certeza, mais de 150 kg. Muito pesado", contou Pedro Henrique Lara, de 43 anos.\nOutro pirarucu filhote também foi capturado na pescaria e solto em seguida. Pedro conta que é pescador esportivo há 15 anos e a ideia é sempre devolver os animais após a captura. "A gente incentiva o pesque e solte no Lago de Palmas. A gente luta por essa causa", disse.\nNativo das bacias dos rios Tocantins e Amazonas, o peixe é um dos maiores de água doce do mundo. O pirarucu pode atingir até 3 metros de comprimento e pesar mais de 200 quilos.