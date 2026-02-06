Carro de luxo perde controle e bate em poste em Araguaína (Luiz Ernandes/Portal Alta Tensão Tocantins)\nA Porsche avaliada em mais de R$ 700 mil que bateu em um poste em Araguaína, no último domingo (1º), teve perda total, segundo declaração do proprietário ao g1 Tocantins. O acidente aconteceu em uma via urbana da cidade e deixou o carro de luxo completamente destruído.\nImagens divulgadas nas redes sociais mostram o momento em que o veículo perde o controle antes da batida. O impacto atingiu principalmente a parte da frente do Porsche, que sofreu danos severos na estrutura.\nDe acordo com o dono, a avaliação após o acidente indicou que o carro não teria condições de reparo viável. Por esse motivo, o veículo entrou na categoria de perda total, situação em que o custo do conserto se aproxima ou supera o valor de mercado.