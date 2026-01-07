Um pedreiro, de 48 anos, foi preso, suspeito de agredir a ex-companheira e quebrar a perna dela com um golpe de pá, em Cristianópolis, no sudeste de Goiás, informou a Polícia Civil. Os vizinhos interferiram e evitaram que a agressão continuasse.\nO suspeito foi preso nesta terça-feira (6). Ao g1, a defesa do suspeito informou que não vai comentar elementos do processo e reitera que a inocência será comprovada durante a instrução processual (veja a nota completa ao final da reportagem).\nO delegado responsável pela investigação, Thiago Ferrão, disse que, em depoimento, o homem alegou que a ex-companheira caiu e quebrou a perna na queda. De acordo com a polícia, ele quebrou o fêmur da vítima, que foi submetida a uma cirurgia com fixação de haste.\nVeja o que se sabe e o que falta esclarecer sobre corpo de mulher encontrado em lote baldio em Araguaína