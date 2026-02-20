Um homem, ainda não identificado, morreu na BR-153, no trecho entre Wanderlândia e Araguaína, no norte do estado. Ele foi atropelado por um carro por volta das 22h30 desta quinta-feira (19).\nUma equipe do Corpo de Bombeiros, que passava pelo local durante um deslocamento entre as duas cidades, encontrou a vítima. Os militares sinalizaram a rodovia, mas confirmaram que o pedestre já estava morto.\nVeja a matéria da Tv Anhanguera: Vítima de atropelamento na BR-153 aguarda identificação no IML\nDe acordo com os bombeiros, o motorista do veículo não se feriu e permaneceu no local. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no trecho e informou que a colisão foi do tipo atropelamento de pedestre.\nMais de 73% dos casos de estupro de vulnerável no Tocantins em 2025 ocorreram durante o dia, revela SSP\nAuditoria aponta 'indicativo de risco de sobrepreço' de R$ 17,8 milhões na construção da ponte entre TO e MA