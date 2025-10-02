Trecho da BR-153 em Aliança do Tocantins. (Leandro Souza/ Ecovias do Araguaia)\nA partir desta sexta-feira (3), os motoristas vão ter que desembolsar um pouco mais de dinheiro para passar pelas praças de pedágio na BR-153, no sul do Tocantins. Os valores vão de R$ 4,75 a R$ 99,20, a depender do veículo e do trecho da rodovia.\nSegundo a Ecovias do Araguaia, concessionária responsável pelo sistema Anápolis-Aliança do Tocantins, o preço praticado depende da área de abrangência definida no contrato de concessão.\nCom o reajuste, o preço para a passagem de automóvel, caminhonete e furgão passou a ser R$ 9,50 no trecho de Aliança do Tocantins (P1) e R$ 12,40 para a praça em Alvorada (P2).\nA passagem de motos e veículos similares também sofrerá reajuste, e os condutores terão que pagar R$ 4,75 em Aliança e R$ 6,20 em Alvorada.