O pecuarista Lincoln Abrunhoza de Rezende Souza, de 67 anos, pegou 14 anos, 10 meses e 20 dias de prisão pelo ataque a uma Unidade Básica de Saúde (UBS) em Santa Maria do Tocantins, no nordeste do estado. A decisão do Tribunal do Júri da Comarca de Pedro Afonso, proferida nesta quinta-feira (13), considerou o réu culpado pela tentativa de homicídio contra o médico Ricardo Magno de Miranda e por lesão corporal grave contra a técnica em enfermagem Berenice Pereira Bequiman Silva.\nA pena deverá ser cumprida em regime inicial fechado, e o juiz Milton Lamenha de Siqueira, que presidiu o julgamento, negou ao réu o direito de recorrer em liberdade. O JTo entrou em contato com o advogado Paulo Roberto, que faz a defesa do condenado. Ele afirmou que a decisão sobre recorrer dependerá da família.\nPenso em não recorrer. Foram três homicídios tentados com duas qualificadoras, dois crimes de ameaça, dois crimes de disparo de arma e duas resistência. Ele foi condenado por um homicídio tentado, uma lesão corporal leve e absolvido nos demais crimes. Meu cliente está preso há quatro anos", afirmou o advogado.