O peão Leandro Pereira, de 23 anos, morreu após ser pisoteado por um boi, em uma competição (Reprodução/ perfil do Instagram de Leandro Pereira e da Prefeitura de Amorinópolis)\nUm peão de 23 anos morreu após cair de um boi, durante uma competição, e ser pisoteado, em uma fazenda de Amorinópolis, no oeste de Goiás. Leandro Pereira de Andrade chegou a ser levado para a UPA de Iporá, mas não resistiu. As circunstâncias envolvendo o acidente estão sendo investigadas pela Polícia Civil.\nEm entrevista ao g1, delegado Ramon Queiroz, responsável pela investigação, disse que ainda serão ouvidas testemunhas, mas tudo indica que o evento era um rodeio entre amigos.\n"O que a gente vai tentar aprofundar era se ele estava treinando sozinho ou se era uma espécie de competição que estava sendo feita sem segurança nenhuma", disse.