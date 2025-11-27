Pastor Wanderlei Antônio de Oliveira (Divulgação/DEAM)\nO pastor de Anápolis Vanderlei Antônio de Oliveira, acusado de abusar sexualmente de fiéis, foi condenado a 136 anos de prisão. A esposa dele, Maria de Lurdes dos Santos Oliveira, teve pena determinada em 95 anos. A informação da sentença foi apurada pela TV Anhanguera. Cabe recurso da decisão. Conforme as investigações, Vanderlei dizia que "incorporava anjos" para cometer os crimes.\nO casal cumpre medidas cautelares diversas da prisão e utiliza tornozeleira eletrônica. A defesa dos pastores disse à reportagem que não comentará sobre o caso, pois está em sigilo.\nDe acordo com a decisão, Vanderlei foi condenado por estupro de vulnerável e produção de conteúdo sexual, enquanto Maria de Lurdes, por presenciar e acobertar os crimes.\nO POPULAR mostrou que os crimes começaram a ser denunciados em outubro de 2023, mesmo mês em que o pastor e a esposa foram presos. Até a última atualização que a reportagem teve sobre o caso, havia 14 vítimas que denunciaram o casal.