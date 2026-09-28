Em um post viral, o pastor, psicólogo e palestrante Alex Alves faz afirmações fantasiosas sobre o Super El Niño no Brasil. Como afirmam cientistas e estudos consultados pelo Comprova, ele errou ao dizer que teríamos, em setembro, “25 dias antes de uma catástrofe geral na parte Sul e uma seca gigante pegando de São Paulo para cima, saindo pelo Centro-Oeste, Norte e Nordeste”, e que haveria uma anomalia eletromagnética sobre o Sul do país. As afirmações foram dadas em entrevista ao Flow Podcast, no dia 24 de agosto.\nO Comprova baseou-se em estudos científicos para desmistificar as declarações de Alves ao Flow Podcast, que foram recortadas e citadas em um vídeo curto de um usuário no TikTok. O conteúdo obteve mais de meio milhão de visualizações, antes de ser apagado da plataforma.\nSuper El Niño existe? É catastrófico?