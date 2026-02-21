Um pastor de 40 anos foi preso na noite desta sexta-feira (20) em Colinas do Tocantins, suspeito de estuprar uma menina de 12 anos. Conforme a investigação, os abusos ocorriam havia cerca de seis meses.\nSegundo a Polícia Civil, o pastor usava o pretexto de adotar a adolescente para se aproximar dela. O suspeito não teve o nome divulgado e o JTO não conseguiu contato com a defesa dele.\nAs equipes chegaram ao suspeito após receberem denúncia sobre a violência. A menina foi ouvida em escuta especializada e confirmou os abusos. Exames periciais também comprovaram o crime.\nDurante as investigações, os policiais apreenderam computadores e outros dispositivos na casa do pastor.\nInvestigada por possível omissão, Guarda de Palmas prende homem por ato obsceno dias após caso de violência sexual\nMulher de Eduardo Costa diz que cantor não aceita que ela trabalhe fora de casa