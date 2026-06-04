-Momento da execução em Dianópolis (1.3417000)\nO assassinato de Rafaela Carvalho Nunes, de 21 anos, repercutiu na região sudoeste do Tocantins pela brutalidade. A jovem foi vítima de um ataque a tiros enquanto estava na garupa de uma moto conduzida pelo namorado em Dianópolis.\nO crime aconteceu na noite do último sábado (30), quando o casal foi surpreendido por ocupantes de um carro branco, que emparelharam com a moto e dispararam diversas vezes. Rafaela morreu ainda no local, enquanto o namorado, Pedro Victor, de 23 anos, foi socorrido e levado ao hospital. A motivação do crime ainda é investigada pela Polícia Civil.\nOs principais suspeitos do crime são três homens, de 20, 21 e 23 anos, e um adolescente de 16 anos, que foi apreendido. Os nomes não foram divulgados e, por isso, o JTo não conseguiu contato com a defesa.