A estudante de fisioterapia Ana Luísa Lemes Lopes, de 19 anos, morreu após a embarcação em que estava ser atingida por uma moto aquática no Rio Araguaia, em Araguanã, no norte do Tocantins. A jovem havia saído do trabalho para passar o dia na praia com amigas e pretendia voltar para casa na mesma noite.\nO acidente aconteceu na noite de sábado (27). Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o condutor da moto aquática, identificado como Jairam Martins da Costa, de 47 anos, fugiu sem prestar socorro. Ele foi localizado e preso pela Polícia Militar.\nNatural de Muricilândia, Ana Luísa cursava Fisioterapia na Unopar Anhanguera, em Araguaína, para onde havia se mudado recentemente para continuar os estudos. Familiares a descrevem como uma jovem alegre, companheira e apaixonada por animais.\nSegundo o irmão da estudante, Lucas Felipe Lemes, Ana Luísa decidiu aproveitar o fim de semana na praia após sair do trabalho. Ela avisou à família que voltaria para casa naquela mesma noite, mas morreu antes de iniciar a viagem de retorno.