Pelo menos três crianças precisaram de atendimento médico após uma passarela interna do Colégio Educandário de Araguaína, no norte do Tocantins, ceder na manhã desta terça-feira (11). A informação foi dada pela Polícia Militar. Segundo relatos, no momento do acidente, cerca de 30 alunos atravessavam a estrutura, que liga dois prédios da instituição particular.\nA passarela fica sobre um córrego que cruza a propriedade da escola e cedeu parcialmente, sem desabar por completo. Conforme apurado pela TV Anhanguera, um estudante recebeu atendimento médico com suspeita de deslocamento no ombro, enquanto uma aluna sofreu lesões nas costas. Outros alunos tiveram escoriações.\nO acidente ocorreu enquanto os estudantes participavam de atividades em celebração ao Dia do Estudante e se deslocavam em grupo de um edifício para o outro. A hipótese principal é de que a estrutura não tenha suportado o peso dos alunos durante a travessia simultânea.