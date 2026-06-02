-Veículo (1.3417667)\nUm vídeo que mostra cavalos sendo transportados dentro de um ônibus chamou a atenção de moradores e internautas em Dois Irmãos do Tocantins, na região centro-oeste do estado. As imagens foram gravadas durante uma vaquejada realizada no município, veja vídeo acima.\nO vídeo, registrado pelo empresário Lucas Borges, mostra os animais acomodados no interior do veículo, que possui a palavra “escolar” escrita nas laterais. Em um dos trechos, também é possível ver uma criança dentro do ônibus, detalhe que gerou comentários nas redes sociais.\nO Jornal do Tocantins questionou o Departamento de Trânsito (Detran) sobre a possibilidade de transportar cavalos dentro de ônibus, mas não houve retorno até a última atualização desta reportagem.\nA versão dos envolvidos\nEm entrevista ao g1 Tocantins, Lucas Borges afirmou que o ônibus pertence ao proprietário dos cavalos e que os animais estavam sendo transportados para participar de uma vaquejada na manhã de 25 de maio. Segundo ele, o transporte era organizado e os cavalos recebiam água e alimentação durante o trajeto