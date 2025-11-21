Passageiros de um helicóptero que fez um pouso de emergência em Itapiúna (CE), a 110 km de Fortaleza, foram alvos de um assalto nesta quinta-feira (20).\nO pouso da aeronave em um campo de futebol foi filmado por moradores do distrito de Palmatória. Logo após pousar, criminosos se aproximaram do helicóptero e renderam os passageiros.\nAinda não há informações sobre o que provocou o pouso emergencial nem sobre quantas pessoas estavam a bordo no momento do assalto. Ninguém foi preso até o momento.\nMulher é assassinada e ex-companheiro tira a própria vida após o crime em Arraias, diz PM\nPolicial aposentado comemora morte de idoso, segundo BO da Polícia Civil: 'Você sabe como é'\nEm nota, a Secretaria de Segurança Pública do Ceará disse que foram recuperados pertences pessoais dos passageiros, e uma motocicleta que pode ter ligação com os assaltantes foi apreendida.