Um homem de 45 anos morreu após ficar preso às ferragens de um carro que se envolveu em um acidente com um caminhão na TO-010, em Araguatins, no extremo norte do estado. Segundo a Polícia Militar, o motorista do carro, de 40 anos, ficou ferido e foi levado para o Hospital Municipal de Araguatins.\nO acidente aconteceu por volta das 18h54 deste domingo (30), no trevo de acesso ao povoado Mata Velha, na zona rural do município.\nConforme a PM, o caminhão seguia no sentido Buriti do Tocantins-Araguatins quando atingiu a lateral direita do carro. O motorista do caminhão informou aos policiais que o veículo de passeio atravessou o cruzamento repentinamente. Ele tentou frear, mas não conseguiu evitar a batida.\nCom o impacto, o passageiro do carro ficou preso às ferragens. Quando os bombeiros chegaram ao local, constataram que ele já estava sem sinais vitais. Após a confirmação da morte, a equipe realizou o desencarceramento do corpo.