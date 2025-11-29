Um avião que seguia para Belo Horizonte (MG) precisou fazer um pouso em Palmas, na noite desta sexta-feira (28), após um passageiro sofrer uma emergência médica a bordo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), Fred Alexey Santos, de 46 anos, morreu após se sentir mal durante o voo.\nA aeronave da Azul saiu de Manaus (AM) com destino ao aeroporto de Confins, em Belo Horizonte (MG). A administração do Aeroporto de Palmas informou que o voo foi alterado para o Aeroporto Brigadeiro Lysias Rodrigues e, assim que acionada, a equipe do terminal mobilizou todos os recursos necessários para o atendimento.\nA Polícia Militar atendeu a ocorrência e informou que socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram a fazer manobras de reanimação, mas, sem êxito, constataram a morte no local.