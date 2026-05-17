Um executivo chileno foi detido no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, acusado de fazer comentários racistas e homofóbicos contra um comissário de bordo em um voo da Latam na última sexta-feira (15). As ofensas foram registradas em vídeo.\nO caso ocorreu em um voo que seguia para Frankfurt, na Alemanha. Durante a viagem, o homem chamou um funcionário de "preto" e "macaco" e imitou o animal. Ele ainda disse que o comissário tinha "cheiro de negro brasileiro" e que ser gay "é um problema" para ele.\nA reportagem não conseguiu descobrir quem responde pela defesa do chileno, tampouco teve acesso ao que ele alegou à polícia.\nO caso aconteceu no dia 10 de maio, mas Germán Naranjo Maldini, o passageiro que proferiu as ofensas, foi detido no dia 15, quando retornou da Alemanha. O comissário de bordou comunicou a Polícia Federal sobre as agressões, e foi instaurado um procedimento investigativo que resultou na decretação da prisão preventiva do investigado pela Justiça Federal.