O Parque Estadual do Lajeado está aberto para receber visitas em grupo ou individuais. No local é possível fazer trilhas sem necessidade de guia e desfrutar da paisagem natural sem pagar taxas.
O parque está inserido em uma Área de Proteção Ambiental (APA) a 30 km da capital e é uma das quatro unidades de conservação de proteção integral do Tocantins.
Duas trilhas de fácil acesso, com 2 km e 4 km de extensão, estão disponíveis. As visitas podem ser realizadas todos os dias da semana, das 9h às 16h, sem necessidade de agendamento para visitas individuais.
Para grupos maiores é necessário entrar em contato com a equipe do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins).