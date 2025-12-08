Quem utiliza o espaço do Parque Cesamar para praticar exercícios e lazer encontrará o local fechado até esta quarta-feira (10), devido à instalação da decoração natalina. O parque será reaberto no dia 11 de dezembro, quando ocorrerá a inauguração da iluminação de Natal.\nSegundo a prefeitura, a medida foi adotada para garantir a segurança das equipes e dos visitantes do parque, localizado na região sul de Palmas.\nVeja secretarias que estão sem gestor nomeado após exoneração em massa no retorno de Wanderlei Barbosa ao governo do TO\nAraguaína confirma o técnico Fabiano Borba; veja nomes anunciados\nAinda conforme o município, o horário de abertura do parque funcionará normalmente a partir da noite desta quinta-feira.\nAs equipes devem iniciar a instalação de luzes, a limpeza, a revitalização do paisagismo, as estruturas temáticas e os elementos cenográficos que ficarão expostos para turistas e visitantes durante o período festivo de fim de ano.