-Parentes tocam modão sertanejo durante cortejo fúnebre no Tocantins (1.3374141)\nValdeci Alves Rodrigues foi homenageado ao som do modão sertanejo durante cortejo em Gurupi, região sul do Tocantins. O morador de 56 anos morreu após um acidente de trabalho. Segundo a filha, Sarah Araujo, a ideia de tocar música na despedida foi do próprio pai.\nSempre relatava esse desejo das músicas dele quando ele morresse, as 'modas antigas' como Di Paulo e Paulino, Gino e Geno, Renan e Raí, Chico Rei e Paraná, Eduardo Costa. Ele era apaixonado, cantava todas", contou a filha em entrevista ao g1.\nImagens registradas por Sarah, no dia 11 de fevereiro, mostram uma fila de carros seguindo o veículo da funerária e o carro de som, que toca "Tô Por Aí" da dupla Di Paullo e Paulinho. O momento representa o que Valdeci foi durante a vida, carinhoso e muito querido na cidade.