Parentes e amigos dos pescadores atingidos por um raio se emocionaram e fizeram orações às margens do rio Tocantins quando os corpos de Murilo Guimarães Vinhal, de 33 anos, e Idael da Silva Farias, de 38 anos, foram encontrados neste domingo (12), em Filadélfia. Os dois amigos desapareceram após uma descarga elétrica atingir a embarcação onde pescavam.\nVeja no Bom dia Tocantins: Confira como foram as buscas por pescadores atingidos por raio no Tocantins\nO acidente aconteceu na tarde de sábado (11). O professor Ricardo Moacir Machado Vieira, amigo das vítimas, também estava no barco e sobreviveu ao acidente.\nAs buscas foram feitas por mergulhadores, Bombeiros, Marinha e amigos das vítimas. O subtenente Ronivaldo dos Santos, da Polícia Militar, informou que as equipes foram acionadas para atender a uma ocorrência após uma embarcação ser atingida por um raio.