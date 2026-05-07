Três paraquedistas do Exército Brasileiro se envolveram em um acidente na quarta-feira (6), próximo ao aeroporto de Anápolis, na região central de Goiás. Segundo reportagem da TV Anhanguera, os militares participavam de um treinamento quando uma rajada de vento os lançou para fora da zona de pouso. Eles caíram sobre árvores e uma rede de energia elétrica, segundo informou o Corpo de Bombeiros ao repórter Igor Brandão.\nDe acordo com a reportagem, os militares foram socorridos por equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu. Um deles sofreu fratura no crânio e ferimentos no rosto e foi encaminhado ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana). Como o nome dele não foi divulgado, o g1 não conseguiu atualizar as informações sobre o estado de saúde.\nPolicial invade apartamentos após discusão em condomínio de Palmas, diz PM