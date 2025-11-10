O Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná) confirmou nesta segunda-feira (10) que o Estado do Paraná foi atingido por mais dois tornados, durante as tempestades da noite de sexta-feira (7), além daquele registrado no município de Rio Bonito do Iguaçu. Os outros aconteceram nas cidades de Turvo e Guarapuava, no interior.\nA passagem do ciclone deixou seis mortos e mais de 700 feridos no Paraná.\nAs condições atmosféricas, de acordo com a Simepar, com grande entrada de calor e umidade, além da intensificação e mudança na direção dos ventos com a altura, criaram um ambiente favorável à formação de tempestades severas e tornados no estado.\nAs análises foram feitas, além do trabalho em cima dos radares, com vídeos, sobrevoos e vistorias em solo. A equipe técnica segue realizando estudos e análises de outras ocorrências suspeitas.