O Papa Leão XIV nomeou, nesta terça-feira (8), o monsenhor José Paulino Francisco Neto como novo bispo da Diocese de Porto Nacional, no Tocantins. A escolha ocorre após a aceitação da renúncia de dom José Moreira da Silva e encerra o período em que a diocese de Palmas esteve sob administração apostólica.\nAos 54 anos, José Paulino pertence ao clero da Diocese de Araçuaí (MG) e atualmente atua na Arquidiocese de Vitória (ES), onde exerce as funções de vigário paroquial da Paróquia Nossa Senhora da Glória, em Vila Velha, e defensor do vínculo no Tribunal Interdiocesano de Vitória.\nDesde a saída de dom José Moreira, a Diocese de Porto Nacional estava sob a condução temporária do arcebispo de Palmas, dom Pedro Brito Guimarães, nomeado administrador apostólico para acompanhar a transição pastoral e administrativa.