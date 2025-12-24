Marcilene conta que a receita exigiu muito estudo para adaptar a mandioca ao ponto necessário da receita de panetone tradicional (Divulgação/Cintia Ferreira)\nUm panetone diferente do tradicional tem ganhado espaço na mesa de Natal dos goianos e chamado a atenção pelo sabor e pela originalidade. Feito à base de mandioca cultivada no Cerrado, o chamado “mandiocotone” virou sucesso em Goiás ao unir um ingrediente típico da região à tradição natalina.\nO produto é artesanal e foi criado pela produtora rural Marcilene Mariano, que vive na zona rural de Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. No lugar da farinha de trigo, comum nas receitas clássicas, ela utiliza a mandioca in natura como principal base da massa, resultado de um processo que exigiu estudo, testes e adaptação da técnica tradicional do panetone.