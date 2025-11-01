A Prefeitura de Palmas vai disponibilizar uma linha exclusiva de ônibus para atender os cemitérios Jardim da Paz e Jardim das Acácias neste domingo (2), data em que é celebrado o Dia de Finados. Durante o feriado, os ônibus irão circular gratuitamente.\nO Cemitério Jardim da Paz, o maior da capital, estará aberto para visitação das 5h às 18h. Os cemitérios de Taquaruçu e Buritirana também seguirão o mesmo horário de funcionamento.\nOs ônibus sairão da Estação Xambioá, localizada na quadra 602 Sul, com partidas de hora em hora, das 8h às 18h.\nMãe atravessa ponte com filha no colo durante prova de corrida, vídeo viraliza e divide opiniões na internet\nJovem tocantinense cria projeto para incentivar a leitura entre crianças\nJá os cemitérios localizados nos distritos de Taquaruçu, Buritirana e o São Miguel, em Taquaralto, continuarão sendo atendidos pelas linhas regulares do transporte coletivo.