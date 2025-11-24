A partir desta segunda-feira (24), a Prefeitura de Palmas passa a exigir um relatório único e padronizado para confirmar a situação vacinal de estudantes da rede municipal de ensino. A Declaração de Situação Vacinal Escolar será utilizada nos processos de matrícula e rematrícula.\nConforme a prefeitura, o novo documento tem o objetivo de facilitar a conferência das vacinas, para evitar dúvidas e divergências entre famílias e unidades escolares. A declaração informará de forma clara se o aluno está com o esquema vacinal completo ou se há alguma dose pendente, indicando exatamente qual imunizante precisa ser atualizado.\nAlém disso, o relatório também registrará situações previstas nas normas de imunização, como impedimentos médicos temporários, vacinas em atraso por falta do imunizante e casos de recusa por parte dos pais ou responsáveis.