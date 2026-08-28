Vacinação será realizada em várias regiões de Palmas (Prefeitura de Palmas/Divulgação)\nMoradores de Palmas devem ficar atentos à vacinação contra a raiva em cães e gatos. Neste sábado (29), a cidade terá um Dia D de imunização dos animais. A mobilização, realizada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semus), ocorre após a confirmação de um caso da doença em uma cadela de oito meses que não havia sido vacinada.\nA mobilização ocorrerá das 8h às 17h, em pontos distribuídos pelas regiões Norte, Central e Sul da capital. A vacinação será gratuita e faz parte das medidas de prevenção e controle da doença.\nApós a confirmação do caso, equipes de Vigilância em Saúde intensificaram as ações na região onde o animal vivia. Entre as medidas estão a vacinação de cães e gatos, visitas aos imóveis e identificação de animais que ainda não receberam a dose.