A Prefeitura de Palmas suspendeu, neste domingo (4), os atendimentos do Mutirão de Castração do programa Animal de Rua Zero. A interrupção ocorre em razão da realização das eleições.\nSegundo a Secretaria Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal (Sebem), os procedimentos serão retomados normalmente na segunda-feira (5), conforme o cronograma do programa.\nJustiça proíbe sacrifício irregular de cães e gatos em Araguaçu\nPrefeitura de Palmas renova contrato de R$ 4,1 milhões para castração de cães e gatos\nFilhote de curiquinha-verde nasce em ninho que parou obra no TO\nMesmo durante a suspensão, tutores interessados na castração gratuita de cães e gatos podem realizar o cadastro pelo site da Clínica O Clinic Vet. Para participar da iniciativa, também é necessário que o animal esteja previamente cadastrado no SinPatinhas.