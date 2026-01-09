As Unidades de Saúde da Família (USFs) retomam a distribuição de fitas de glicemia para pacientes diagnosticados com diabetes, em Palmas. Segundo a prefeitura, a regularização do fornecimento ocorre após um período de readequação do processo de compras.\nQuem precisa do insumo deve ir às unidades mais próximas para levar os documentos necessários e fazer a retirada. A distribuição teve início ainda nesta quinta-feira (8), com abastecimento de todas as USFs.\n“O acompanhamento das pessoas com doenças crônicas é uma prioridade permanente da gestão. Garantir o acesso regular às fitas de glicemia significa fortalecer o cuidado, prevenir complicações e assegurar mais qualidade de vida aos usuários do SUS”, disse a secretária municipal de Saúde, Dhieine Caminski.\nEspera de até uma hora na balsa entre Gurupi e Peixe gera reclamações de usuários