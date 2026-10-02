O primeiro turno das eleições de 2026 acontece neste domingo (4), e para facilitar o acesso aos locais de votação, a cidade de Palmas terá reforço no transporte coletivo, que será gratuito.\nEleitores vão escolher candidatos a deputado federal, deputado estadual, duas vagas para o Senado, governador e presidente da República.\nA votação será realizada das 8h às 17h, no horário de Brasília.\nAs linhas vão operar seguindo o fluxo e horário da programação dos dias úteis, especialmente no início da manhã, antes das 7h.\nAvião que caiu no TO saiu de Goiânia, fez escala em Gurupi e seguia para o Pará\nSuspeitos usavam adesivos falsos para aplicar golpes em clientes da Caixa em Gurupi, diz PF\nBotos ficam presos em poça após rio secar no TO; dois são resgatados em estado crítico\nA gratuidade no transporte público aos domingos já é uma realidade que atende a um decreto publicado pelo município e obedece, automaticamente, à resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que determina transporte coletivo gratuito em dias de votação.