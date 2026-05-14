Algumas ações de bloqueio para conter o avanço da dengue, zika e chikungunya estão sendo realizados em Palmas após o aumento do número de casos suspeitos na Capital. A Secretaria Municipal da Saúde (Semus) dará continuidade, na segunda e terça-feira (18 e 19), em ações com atenção especial para o Jardim Taquari, setor que atualmente concentra a maior parte das notificações no município.\nAs equipes de vigilância utilizarão equipamentos motorizados para a aplicação de inseticida em áreas consideradas prioritárias. A técnica consiste na dispersão de gotas finas do produto, em concentrações baixas, com o objetivo de eliminar mosquitos adultos, principalmente o Aedes aegypti.\nComo resposta imediata ao cenário epidemiológico, a Coordenação Técnica de Vigilância e Controle Vetorial realizou, entre os dias 27 e 30 de abril, mutirões de visitas domiciliares em todo o Jardim Taquari. Durante a ação, os agentes eliminaram criadouros, trataram depósitos com potencial de proliferação do mosquito e orientaram moradores sobre medidas preventivas.