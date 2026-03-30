A Prefeitura de Palmas iniciou, nesta segunda-feira (30), os atendimentos do Castramóvel no distrito de Taquaruçu Grande, em Palmas. A unidade tem o objetivo de ampliar o acesso ao serviço gratuito de castração de cães e gatos na capital.\nSegundo a prefeitura, os atendimentos acontecem de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 18h. O atendimento é destinado a cães e gatos que atendam aos seguintes critérios:\nIdade entre seis meses e oito anos;\nAnimais de ambos os sexos.\nFêmeas no cio, prenhas ou em período de amamentação não podem ser submetidas ao procedimento, para garantir a segurança do procedimento.\nPara agendar o procedimento é preciso que o tutor tenha mais de 18 anos e possa entrar em contato pelo número (63) 99270-0728, ou procurar diretamente a unidade de saúde e falar com a equipe da Sebem.