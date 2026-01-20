Música, dança, teatro e artes visuais com inscrições abertas. Vagas são limitadas e variam conforme o polo cultural (Flávia Ruth/FCP)\nMoradores de Palmas interessados em cursos gratuitos de arte já podem se inscrever em cerca de 700 vagas abertas pela Fundação Cultural de Palmas para aulas de iniciação artística em diferentes áreas, como música, dança, teatro e artes visuais. As inscrições começaram nesta terça-feira (20) e ocorrem on-line e presencialmente, a depender do polo cultural.\nAs oportunidades atendem crianças, jovens e adultos, com cursos distribuídos em quatro espaços culturais da capital: Espaço Cultural José Gomes Sobrinho, Espaço Mais Cultura Educadora Marcélia Belém, CEU das Artes/Pracinha da Cultura e Casa da Cultura Professora Maria dos Reis, em Taquaruçu.\nEntre as modalidades ofertadas estão balé clássico, jazz, dança urbana, canto, piano, teclado, musicalização, teatro, desenho, pintura em tela, artesanato e teoria musical. A lista completa de cursos varia conforme o polo e a disponibilidade de vagas.