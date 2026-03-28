Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Palmas (Divulgação/Prefeitura de Palmas)\nA Prefeitura de Palmas determinou a redistribuição obrigatória de servidores efetivos das Unidades de Pronto Atendimento e abriu 474 vagas na rede municipal de saúde. A medida integra a mudança na gestão das UPAs, que passou a ser executada por uma entidade filantrópica, tema que já gerou reação de servidores na capital.\nO edital prevê inscrição até a próxima segunda-feira (30), por meio eletrônico. Os profissionais poderão indicar até três unidades para atuação na rede. Segundo a prefeitura, a realocação não altera vínculo, cargo ou regime jurídico dos servidores.\nRedistribuição após mudança nas UPAs\nA movimentação ocorre após a prefeitura firmar contrato de cerca de R$ 139 milhões para transferência da gestão das UPAs à iniciativa filantrópica, modelo que motivou críticas e mobilização de servidores, conforme mostrou o Jornal do Tocantins.