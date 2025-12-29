Entre janeiro e a primeira quinzena de dezembro de 2025, o Tocantins registrou o abalroamento de 260 postes em acidentes de trânsito. O consumo de bebidas alcoólicas pelos motoristas antes das colisões representa a causa principal dessas batidas.\nOs dados são da Energisa, concessionária do serviço no estado, e vieram a público nesta segunda-feira (29). Como consequência, as batidas interromperam o fornecimento de energia para mais de 200 mil pessoas ao longo do ano.\nPalmas lidera o ranking de acidentes, com 39 ocorrências. Na sequência aparecem Porto Nacional, com 12 registros, e Araguaína, com 11 casos. O mês de março concentrou o maior volume de colisões, com 36 registros.\nPagamento do IPVA com desconto vence em janeiro no Tocantins; veja calendário\nHomem passa mal e morre em motel de Araguaína