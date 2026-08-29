Palmenses poderão aproveitar da nova modalidade do serviço gratuito de negociação de débitos com o município. A medida faz parte do Programa Regulariza Palmas, que passa a oferecer atendimento pela internet com descontos de até 100% em multas e juros.\nA nova modalidade foi implementada com um Portal de Transação Tributária para oferecer ao contribuinte mais condições de pagamento de forma eficiente, grantindo mais segurança e diminuindo a burocracia.\nSegundo a prefeitura, o programa conta com dois formatos de negociação: Individual e Edital.\nA Transação Individual é voltada para débitos consolidados superiores a R$100.000,00 e será negociada caso a caso entre o cidadão e um Comitê Técnico paritário da Procuradoria-Geral do Município (PGM) e Secretaria Municipal da Fazenda e Transformação Digital (SefazTD). Já a Transação por Adesão a Edital é uma modalidade de autoatendimento, mais rápida e padronizada.