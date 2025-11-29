Palmas inicia campanha do Dia D de vacinação contra a gripe neste sábado (29). Para receber a vacina, os moradores devem ir à Unidade de Saúde da Família (USF) mais próxima com documentos pessoais, cartão de vacina e o cartão do SUS.\nSegundo a prefeitura, a vacinação é gratuita e está disponível das 8h às 17h. A vacinação para os grupos prioritários é destinada a:\nCrianças a partir de seis meses até menores de seis anos;\nGestantes, puérperas e idosos a partir de 60 anos;\nPovos indígenas e quilombolas;\nTrabalhadores da saúde, professores, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo urbano e de longo curso, portuários;\nAlém de trabalhadores dos Correios, profissionais das forças armadas, de segurança e salvamento.\nTambém fazem parte do grupo prioritário pessoas com deficiência (PcD), pessoas em situação de rua, população privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade. Incluem-se também os jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas e pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, independentemente da idade.