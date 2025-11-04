Palmas começou a campanha de imunização contra a gripe e a meta é vacinar cerca de 100 mil pessoas que fazem parte dos públicos prioritários até o dia 28 de fevereiro de 2026. Para receber a vacina, os moradores devem ir à Unidade de Saúde da Família (USF) mais próxima com documentos pessoais, cartão de vacina e o cartão do SUS.\nSegundo a prefeitura, a vacinação é gratuita e está disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.\nA vacinação para os grupos prioritários é destinada a:\nCrianças a partir de seis meses até menores de seis anos;\nGestantes, puérperas e idosos a partir de 60 anos;\nPovos indígenas e quilombolas;\nTrabalhadores da saúde, professores, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo urbano e de longo curso, portuários;\nAlém de trabalhadores dos Correios, profissionais das forças armadas, de segurança e salvamento.