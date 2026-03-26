A Prefeitura de Palmas oficializou a implantação de um modelo de gestão compartilhada para as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) Norte e Sul, com valor aproximado de R$ 139 milhões. Mas, com o anúncio da mudança, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (Sisemp) convocou uma assembleia para discutir a terceirização de serviços.\nVeja vídeo no JA 2ª Edição: Prefeitura vai pagar mais de R$ 139 milhões a instituição para gerenciar UPAs; entenda\nO JTo solicitou posicionamento da prefeitura sobre as novas mudanças, mas não houve retorno até a publicação desta reportagem.\nO contrato foi publicado no Diário Oficial do dia 24 de março de 2026, com a Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Itatiba (SP), com valor estimado em R$ 139.197.927,12, para um período de 12 meses. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semus), a medida busca proporcionar agilidade ao atendimento e garantir o abastecimento contínuo de insumos e medicamentos.