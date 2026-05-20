Vista de Palmas no Mirante do Limpão (Djavan Barbosa/Arquivo JTo)\nPalmas é a 7ª capital com melhor qualidade de vida do Brasil, de acordo com o Índice de Progresso Social (IPS) 2026. A cidade é a única da região Norte entre as 10 capitais mais bem avaliadas no ranking nacional, que mede condições de vida com base em indicadores sociais e ambientais.\nO ranking divulgado nesta quarta-feira (20) pelo instituto Imazon, em parceria com outras organizações, aponta as cidades brasileiras com a melhor e a pior qualidade de vida em 2026.\nO cálculo feito pelo IPS, mede e classifica a qualidade de vida com base em 57 indicadores sociais e ambientais. As informações vêm de fontes públicas como DataSUS, IBGE, Inep e MapBiomas. A nota vai de 0 a 100.\nPalmas recebeu nota 68,91, pontuação acima da nota obtida pelo estado (60,50). O resultado posiciona a capital mais jovem do pais à frente de cidades como Rio de Janeiro (67,00) e Porto Alegre (66,94) no ranking de qualidade de vida.