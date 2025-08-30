Aluguel ainda é a opção para a maioria dos moradores de Palmas, diz IBGE (Divulgação/Prefeitura de Palmas)\nApesar de ser a mais nova capital do Brasil, Palmas está no topo de um ranking relacionado a forma de moradia da população. Pelo oitavo ano consecutivo, a capital é a que mais possui pessoas morando de aluguel. O percentual é de 44,9%, segundo o Instituto Nacional de Geografia e Estatística (IBGE).\nO dado foi divulgado por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), referente a 2024. Desde 2016, Palmas está nesse patamar da variável de pessoas que pagam por moradia, quando começou com 31% da população nessa condição.\nA capital tocantinense também é a única do Brasil que passou dos 40% de pessoas morando de aluguel, sendo que em 2022, o percentual alcançou os 43%. Em 2024, a capital que fica atrás de Palmas é Goiânia (GO), que ficou com 38,9% da população morando de aluguel.