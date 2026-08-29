O fim de semana será marcado por altas temperaturas e clima seco em Palmas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A capital deve registrar 40 graus, com sol forte, predomínio de ventos quentes e ausência de ar frio.\nAlém das altas temperaturas, todo o estado está com alerta de baixa umidade neste sábado (29). Segundo o Inmet, o alerta inicia-se às 10h e encerra-se às 20h. Nesse período, a umidade do ar pode variar entre 30% e 20%, abaixo do recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) (Veja a previsão da semana abaixo).\nO ressecamento da pele e o desconforto nos olhos, na boca e no nariz são alguns dos sintomas que a população deve sentir ao longo da semana. É orientado ingerir líquidos, evitar atividades físicas e exposição ao sol, além de utilizar hidratante e protetor para a pele e umidificador nos ambientes.