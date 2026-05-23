Palmas terá ponto facultativo nas repartições públicas da administração direta e indireta nos dias 4 e 5 de junho, em razão da celebração de Corpus Christi. O decreto foi assinado pelo prefeito Eduardo Siqueira Campos (Podemos) e publicado no Diário Oficial desta sexta-feira (22).\nConforme a medida, os serviços essenciais vão funcionar normalmente no período.\nNa área da saúde, permanecem em atendimento as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (Caps AD III).\nAs unidades da rede municipal de ensino não serão impactadas pela medida, pois possuem calendário escolar próprio.\nSuspeito de homicídios na região de Porto Nacional se apresenta à Polícia Civil e acaba preso\nFamília denuncia morte de idosa após transfusão suspeita em hospital regional no Bico do Papagaio; vídeo