Tradicional desfile cívico-militar no aniversário de Palmas (Walquerley Ribeiro/Prefeitura de Palmas)\nA capital mais jovem do país completa 37 anos nesta quarta-feira (20) com uma programação marcada por ato cívico, apresentações culturais, corte do bolo e desfile comemorativo em Palmas. As atividades organizadas pela prefeitura reúnem escolas, forças de segurança e instituições civis em celebração ao aniversário da cidade.\nFundada em 20 de maio de 1989, poucos meses após a criação do Tocantins, Palmas nasceu planejada para se tornar a capital definitiva do estado. A construção da cidade começou após o lançamento da pedra fundamental pelo então governador José Wilson Siqueira Campos, em uma área escolhida por ficar no centro geográfico do estado.\nPalmas celebra 37 anos com programação cívica e desfile tradicional