A Prefeitura de Palmas está com matrículas abertas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), modalidade voltada para pessoas a partir de 15 anos que não concluíram o ensino fundamental na idade regular e desejam retomar os estudos.\nAs aulas começam no dia 3 de agosto e serão oferecidas em cinco escolas da rede municipal. Os estudantes terão atividades presenciais de segunda a quinta-feira, das 19h às 22h. Às sextas-feiras, as unidades aplicarão atividades não presenciais, conforme o planejamento pedagógico de cada escola.\nPara atender os alunos, a Secretaria Municipal da Educação (Semed) também vai oferecer jantar gratuito diariamente às 18h45, antes do início das aulas.\nPrefeitura de Palmas altera estrutura da Saúde e redistribui cargos; veja o que muda\nGoverno muda regra do BPC e do Bolsa Família para famílias unipessoais após acordo na Justiça