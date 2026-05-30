A Prefeitura de Palmas publicou no Diário Oficial do município, na última sexta-feira (29), o aviso de licitação para a implantação de um corredor de ônibus na região sul da capital. O projeto inclui a construção de pontes de concreto sobre o Córrego Machado e obras viárias na Avenida Trajano Coelho Neto, no Bertaville.\nA concorrência eletrônica está marcada para o dia 30 de julho de 2026, às 14h (horário de Brasília). O objetivo é melhorar a qualidade de vida da população e ampliar a integração entre as diferentes regiões da cidade.\nO objeto da licitação é a contratação de empresa especializada para a implantação do Corredor de Transporte Público Coletivo por Ônibus – Trechos 1 e 2, Submeta 2. O serviço inclui estudos ambientais, projeto executivo das pontes de concreto sobre o Córrego Machado (nos sentidos Norte-Sul e Sul-Norte) e execução da obra de infraestrutura do trecho da Avenida Trajano Coelho Neto (entre a Avenida L e a Avenida Antônio Sampaio).