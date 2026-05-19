A Prefeitura de Palmas abriu inscrições para o edital que vai selecionar as quadrilhas juninas que irão se apresentar no 34º Arraiá da Capital. O processo é coordenado pela Fundação Cultural de Palmas (FCP).\nOs grupos interessados podem se inscrever até o dia 26 de maio de 2026. A participação é gratuita e deve ser feita pelo representante legal da quadrilha.\nA inscrição ocorre exclusivamente pela internet. Toda a documentação exigida deve ser reunida em um único arquivo em formato PDF e enviada por meio de formulário on-line.\nAcesse aqui para se increver\nVagas de estágio no Tocantins oferecem bolsas de até R$ 1,5 mil; veja como se inscrever\nRecomendação do MPE cobra regras mais rígidas para interdição de ruas em Gurupi; entenda\nO Arraiá da Capital 2026 está previsto para ocorrer entre os dias 25 e 28 de junho, na área da futura Vila Olímpica de Palmas, ao lado do Estádio Nilton Santos, na região sul da cidade.