Estão abertas 198 vagas para oficinas artísticas gratuitas em Palmas durante a programação de férias de julho. As atividades começam nesta segunda-feira (6) e seguem até o dia 30, com música, dança, teatro, artes visuais e artesanato.\nAs oficinas serão realizadas em quatro espaços culturais da cidade e as inscrições devem ser feitas presencialmente, por ordem de chegada (Veja abaixo os locais).\nOficinas oferecidas\nA programação inclui atividades nas seguintes áreas:\nMúsica\nAcordeom;\nApreciação musical;\nHistória da música;\nTécnica de belting (canto);\nCanto coral;\nPadrões de acompanhamento ao piano.\nDança\nBalé adulto;\nDança contemporânea;\nDanças urbanas (Hip Hop).\nTeatro\nPantomima;\nTeatro lúdico;\nOficinas de cena e movimento.\nArtes Visuais e Artesanato\nOficina temática inspirada na Copa do Mundo.\nInscrições para concurso da Prefeitura de Araguaína com salários de até R$ 16,4 mil encerram nesta segunda (6)